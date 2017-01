Documento sin título LOCALES SE CONTINÚA CON EL OPERATIVO DE VACUNACIÓN GRATUITA 05/10/16 | Los vecinos de los barrios La Merced y Barrio Alberdi se acercaron en la tarde del lunes a los lugares pre destinados, para vacunar gratuitamente a más de 100 mascotas, así lo informó la Dirección de Desarrollo Social Municipal. Desde el Área, adelantaron que el próximo operativo de vacunación será el próximo lunes 17 del corriente por la tarde y se realizará en Barrio Puerto Nuevo y Barrio Norte. LOCALES PRÓRROGA DE VENCIMIENTO DE LA TASA MUNICIPAL 05/10/16 | La Municipalidad de Diamante informa sobre la prórroga de la fecha de vencimiento de la Tasa General Inmobiliaria y Tasa Retributiva para Zonas de Chacras y Quintas – 5º Pedido/2016, para el 14 de octubre de 2016. LOCALES MIÉRCOLES DE RECLAMOS 05/10/16 | Este miércoles los docentes enrolados en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y en la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) realizan un paro de actividades por 24 horas en reclamo de mejoras salariales. Si bien desde el Gobierno ya se anunció que no habrá nuevos ofrecimientos, los sindicatos insisten en la necesidad de una "urgente" recomposición salarial. Por otra parte, también los bancarios harán medidas de fuerza en las entidades.

DEPENDENCIAS DEL ESTADO QUIEREN QUE LA POLICIA SE HAGA CARGO DEL COSTO DE LOS UNIFORMES DE SUS AGENTES 05/10/16 | El diputado provincial Jorge Monge (Cambiemos-Diamante) propone modificaciones a la Ley Nº 5.654 de Reglamento de la Policía, y así “eliminar un gravamen injusto que pesa sobre el personal policial, ya que normalmente deben procurarse su uniforme a su propia costa, en detrimento de su salario, puesto que la provisión a cargo de la Institución no es adecuada y no tiene la frecuencia necesaria”, explicó el legislador. De esta forma, será la institución policial quien se haga cargo del pago de la vestimenta de servicio. Lo que queda del día





Escoge tu Signo Aries Tauro Geminis Cáncer Leo Virgo Libra Escorpio Sagitario Capricornio Acuario Picis ¿Cómo evalúa el trabajo del Concejo Deliberante de Diamante?



MALO

REGULAR

BUENO

MUY BUENO